GP Abu Dhabi F1: Charles Leclerc com estratégia bem definida para a corrida

Charles Leclerc terminou a qualificação do Grande Prémio do Abu Dhabi na nona posição, mas para a corrida de amanhã o monegasco da Ferrari parte de 12º, devido a uma penalização imposta após o Grande Prémio de Sakhir.

No final, Leclerc afirmou: “Não estou muito contente com a prestação de hoje, apesar de ter estado muito bem na Q2 com os pneus médios. Na Q3 perdemos muito tempo pois tive imensas dificuldades com a traseira do carro”.

“Amanhã vamos começar de médios e espero não tocar sequer nos macios. Aqui é sempre complicado, com a gestão dos pneus a ser a chave para um bom resultado”, finalizou o piloto da Ferrari.