GP Abu Dhabi, F1, Charles Leclerc: “agradeço à equipa pelo trabalho incrível desde a primeira corrida do ano” | AutoSport

Numa última tentativa de ‘roubar’ alguns pontos à Mercedes, Charles Leclerc deixou passar Sergio Pérez para que este fosse capaz de escapar a George Russell e terminar com mais de 5 segundos de vantagem para o britânico, para que este não subisse ao pódio.

A estratégia não teve sucesso, mas o piloto monegasco explicou que só surgiu esta hipótese no decorrer da corrida. “Foi só no fim [que pensou nesta possibilidade]. O ‘Checo’ tinha 5 segundos de penalização e tínhamos de o tentar ajudar a terminar a mais de cinco segundos à frente do George. Tentei dar-lhe o DRS e o cone de aspiração, mas, infelizmente, não foi o suficiente”.

O piloto monegasco sublinhou que “por um lado estou contente, porque foi um fim de semana onde, honestamente, não penso que podíamos ter feito melhor como equipa”. Leclerc acrescentou que “não era garantido que tivéssemos o segundo carro mais rápido do fim de semana, mas fizemos um trabalho incrível para ter tudo controlado, tanto na estratégia de corrida como na qualificação. É uma pena que tenhamos terminado no terceiro lugar do mundial de construtores. Isso era o que mais me interessava no final da temporada e não o alcançamos. Ainda assim, agradeço à equipa pelo trabalho incrível e muito duro desde a primeira corrida do ano”.

Nos primeiros instantes da corrida, Leclerc pressionou Max Verstappen, mas não conseguiu a ultrapassagem e a partir desse momento o neerlandês escapou, construindo uma vantagem confortável para o seu perseguidor. “Obviamente, quis tentar o primeiro lugar, mas também sabemos que na corrida nos falta algum ritmo comparado com eles [Red Bull], por isso, mesmo que tivesse ultrapassado o Max nessa altura, provavelmente teria sido passado em três ou quatro voltas. No final, o meu único objetivo era bater a Mercedes, por isso não queria gastar muito pneu e tempo com o Max”.

Fazendo um pequeno balanço do que foi a temporada, Leclerc assume que “sabíamos que seria uma época de altos e baixos, porque nos faltava desempenho comparado com o que tínhamos como objetivo. A equipa fez um trabalho incrível para nos colocar na luta até à última corrida”, concluiu.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA