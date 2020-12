GP Abu Dhabi F1: Carlos Sainz perplexo com carro “mais lento com pneus macios”

Carlos Sainz está no último fim de semana pela McLaren, já que em 2021 o espanhol vai correr pela Ferrari. Na luta pelos construtores com a equipa de Woking, Sainz saiu dos treinos livres com alguma dificuldade em compreender porque é que o seu MCL35 estava mais lento com o composto mais macio.

No final, Sainz explicou: “Começamos melhor do que na semana passada, pois o carro pareceu-me melhor. Infelizmente, sempre que colocamos os pneus macios temos sido lentos. Temos de descobrir o que se passa, porque geralmente quando colocamos pouco combustível e o pneu macio somos mais rápidos. Tivemos assim alguns problemas com esse composto, mas temos de encontrar soluções porque a qualificação aqui é muito importante e com sete pilotos em dois décimos é crucial”.

“Mas, espero um fim de semana bom. Não tiramos o máximo do nosso carro e sei que se fizermos uma boa volta amanhã podemos estar melhor”; finalizou Sainz.