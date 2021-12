GP Abu Dhabi, F1, Carlos Sainz: “no Twitter e nas redes sociais, há muita polarização” | AutoSport

Carlos Sainz não está envolvido diretamente na luta pelo título de pilotos, mas assistindo do lado de fora à disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, o piloto espanhol pensa que é o “cenário ideal” para a disciplina, tendo no entanto, um lado menos bom: o extremismo nas redes sociais, um tema muito abordado durante o ano.

“Penso que é o cenário ideal para a F1 como desporto, e é super excitante de assistir”, disse Carlos Sainz ao Autosport.com. “Quando voltei ao meu quarto no domingo à noite vi a repetição da corrida só para ver o que raio aconteceu lá à frente, e porque é que todos falavam do que tinha acontecido? E tive a oportunidade de assistir, e apercebemo-nos de como esta batalha está muito próxima, como cada corrida tem uma luta entre os dois concorrentes ao campeonato, e como é excitante e ideal para a F1. Infelizmente, no Twitter e nas redes sociais, há muita polarização, muito, eu não diria abuso, entre ambos os lados dos fãs, mas muito polarizado. E torna a luta um pouco menos excitante quando se vê os dois lados a lutar tanto um contra o outro. Penso que é melhor ser um pouco mais neutro, apreciar a luta, e deixar o melhor homem ganhar”.Sem querer apoiar publicamente Hamilton ou Verstappen, ao contrário do seu compatriota Fernando Alonso, Sainz pediu aos dois colegas de profissão que disputam o tão desejado campeonato a terem uma corrida limpa, sem incidentes: “Do meu lado, desejo apenas que possam manter a corrida limpa este ultimo fim de semana, ter um bom confronto final pela imagem do desporto, mais do que qualquer outra coisa, e pelo benefício da F1 provar que ainda somos um desporto, e não apenas um espetáculo, e mostrar desportivismo e um bom confronto na grande final”.