GP Abu Dhabi F1, Carlos Sainz: “Feliz pela vitória do Max Verstappen” | AutoSport

Carlos Sainz acabou por ser o terceiro classificado na corrida de hoje. Com a desistência inesperada de Sergio Pérez, o espanhol aproveitou para subir ao pódio e selar o quinto lugar na tabela do campeonato de pilotos. Sainz mostrou-se feliz com a sua corrida e deu os parabéns aos dois protagonistas do título:

“Depois de tudo o que aconteceu na corrida e com o Safety Car no fim, estivemos sempre no sítio certo no momento certo, com um bom ritmo e terminamos bem uma boa época, a minha primeira época na Ferrari com um quinto lugar final. Dei tudo hoje. O ritmo foi muito forte, na qualificação fiz uma boa volta, hoje o carro deu-me boas sensações e conseguimos fazer um stint bom com os pneus duros. Com o Safety Car os nervos estavam à flor da pele mas, conseguimos gerir tudo bem e gostei muito. Quanto ao título, quem quer que tivesse vencido iria merecer, são dois grandes pilotos, no topo das suas capacidades a dar-nos um grande espetáculo. Parabéns para ambos, especialmente ao Max depois de esta grande vitória. Estou feliz pelo Max pois partilhamos o primeiro ano na Toro Rosso e vê-lo campeão agora serve de motivação para mim.”