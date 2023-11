GP Abu Dhabi, F1: Carlos Sainz eliminado no Q1 | AutoSport

Carlos Sainz foi eliminado no primeiro segmento da sessão de qualificação do Grande Prémio de Abu Dhabi, voltando a ter muitas dificuldades no traçado de Yas Marina, queixando-se de ter sido impedido na sua última tentativa de volta rápida. Enquanto o piloto espanhol era eliminado, Sergio Pérez, que esteve em posição complicada até à sua última volta, saiu do fundo da tabela de tempos, conseguindo o apuramento para o Q2.

Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu e Logan Sargeant, que teve os seus dois tempos nas voltas rápidas apagados, também foram eliminados.

Com uma temperatura do asfalto de 32ºC, os vinte pilotos iriam disputar a última sessão de qualificação do ano. Antes desta sessão, o Red Bull RB19 mostrou alguns sinais de não estar à vontade no traçado de Yas Marina, enquanto o Mercedes W14 e o McLaren MCL60 tinham dado boas provas no treino anterior.

No primeiro segmento da sessão, com 18 minutos de duração, o relógio começou a contar sem que qualquer piloto deixasse a box em direção à pista. Passou quase 4 minutos até que os primeiros carros entraram no traçado de Abu Dhabi, na esperança que as condições de pista melhorassem mais perto do final do Q1.

Logo na sua primeira volta rápida, Logan Sargeant viu o seu tempo ser apagado por excesso dos limites de pista, enquanto Max Verstappen colocou a primeira referência na tabela de tempos, com a sua volta em 1:24.160s, colocando-se Alexander Albon no segundo posto, até que Lando Norris passou para essa posição, ficando a 0.208s do neerlandês.

Juntando-se a Sargeant, Zhou Guanyu e Nico Hülkenberg também viram os seus tempos anulados nas primeiras tentativas. A 8 minutos do final do Q1, Pierre Gasly e Kevin Magnussen estavam, com os três pilotos sem tempo marcado, na zona de eliminação.

Lewis Hamilton, Lance Stroll e Fernando Alonso ocupavam as três posições imediatamente a seguir à zona de eliminação, com o britânico no 13º posto da tabela de tempos.

Sargeant fez o que precisava para sair das últimas posições, subindo para o quarto posto a cerca de 3 minutos para o final do primeiro segmento, mas foi novamente apagado o seu registo, exatamente pelo mesmo motivo, na curva 1. Tinha sido um boa volta do piloto norte-americano.

Alexander Albon, sem cometer o mesmo erro do seu companheiro de equipa, saltou para o segundo posto da tabela de tempos, ficando a 0.138s do registo de Verstappen, que ainda era a referência a menos de dois minutos para terminar o Q1.

Tentando escapar à eliminação, Nico Hülkenberg saltou para o quinto posto já no último minuto deste segmento, enquanto Yuki Tsunoda saltava para o segundo posto, a 0.126s do tempo mais rápido do neerlandês da Red Bull.

Carlos Sainz, com dificuldade