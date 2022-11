GP Abu Dhabi F1: Carlos Sainz acredita que Ferrari pode alcançar Red Bull em corrida | AutoSport

A sessão de qualificação do Grande Prémio de Abu Dhabi foi dominada pela Red Bull, com a Ferrari a reservar a segunda fila da grelha de partida, tendo conseguido uma boa margem para a Mercedes. Apesar de Charles Leclerc, ter ficado a 0.298s do melhor tempo de Max Verstappen, autor da pole position, Carlos Sainz acredita ser possível os carros da Ferrari poderem lutar com os RB18 na corrida de amanhã.

“Penso que estão ao alcance, mas ao mesmo tempo têm o carro mais rápido este fim de semana”, disse Sainz à Sky Sports sobre os adversários de Milton Keynes. “Tentaremos tudo para os ultrapassar amanhã, mas se eles foram três décimos mais rápidos na qualificação, normalmente deverão ser meio segundo [na por volta em corrida]. Portanto, há sempre uma pequena diferença na corrida, mas o importante é que hoje batemos a Mercedes, que pareciam rápidos. E temos uma boa hipótese de os derrotar amanhã”.

A Ferrari tem 19 pontos de vantagem sobre a Mercedes no campeonato de construtores, por isso Sainz acredita que a equipa italiana conseguirá manter essa posição no final da época e espera ainda “terminar a época com um pódio”.