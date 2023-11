GP Abu Dhabi F1, Carlos Sainz acabou mal o ano: “foi uma época com altos e baixos” | AutoSport

Carlos Sainz e a Ferrari foram os únicos que conseguiram vencer uma corrida em 2023, sem ser um Red Bull, que triunfou 21 vezes em 22 corridas, mas a época do espanhol terminou muito mal. Desde aquela ‘maldita’ tampa de esgoto em Las Vegas, que nada mais correu bem a Sainz em 2023 e a corrida de ontem em Abu Dhabi foi o corolário disso mesmo.

Depois do seu acidente de sexta-feira, numa mais encontrou um caminho durante todo o fim de semana, depois teve o azar com o tráfego na qualificação e foi eliminado logo na Q1, uma má surpresa que não augurava muito de bom para domingo o que se confirmou. Progrediu sempre de forma muito lenta nas várias sessões e até na corrida foi assim.

Por isso, Carlos Sainz lamenta o final de época “muito dececionante” que teve, pois não conseguiu marcar pontos e isso tramou a Ferrari na sua luta com a Mercedes, pois apesar de Charles Leclerc ter feito o possível para a equipa alcançar o seu objetivo, o mau fim de semana de Sainz estragou tudo.

A arrancar de 16º, a Ferrari optou por uma estratégia alternativa, deixando Sainz em pista na esperança de beneficiar de uma paragem livre nas boxes caso fosse acionado um Safety Car, mas isso nunca aconteceu, o que o levou a ter que ir às boxes perto do fim da corrida, abandonando aí, ficando classificado em 18º lugar. Quando lhe perguntaram após o evento se estava surpreendido com o desenrolar da corrida, Sainz respondeu: “Bem, fiquei surpreendido principalmente com o primeiro stint. Estávamos presos no pneu duro atrás de todos os nossos rivais, o pneus deslizava muito. Sempre que começámos este ano com compostos mais duros nunca funcionou para nós, parece que nunca conseguimos fazer o progresso que esperávamos.

Ficámos em pista à espera de um Safety Car que nunca chegou”, disse Sainz.

No entanto, houve vários pontos altos para Sainz durante a campanha de 2023 – principalmente a sua vitória em Singapura, tornando-o o único piloto não-Red Bull a vencer esta época: “Foram duas últimas corridas muito dececionantes, desde aquele incidente em Las Vegas, pareceu que a nossa época tinha acabado ali e, desde então, não conseguimos recuperar o ritmo, os resultados e a sorte.

“Tivemos muitas dificuldades nestas duas últimas corridas. Agora temos de analisar o que podíamos ter feito melhor, e porque é que estas coisas aconteceram.

Ao mesmo tempo, foi uma época com altos e baixos, momentos muito bons, e assim que a desilusão destas duas últimas corridas desaparecer, poderemos refletir de uma forma mais positiva.”

Com Sainz a terminar fora dos pontos, a Ferrari foi incapaz de bater a Mercedes na luta pelo 2º lugar do campeonato de construtores, deixando a Scuderia a três pontos do terceiro lugar.