GP Abu Dhabi F1, Carlos Sainz: “A minha melhor corrida na Ferrari” | AutoSport

Apesar do seu feito ter passado despercebido, Carlos Sainz conseguiu o quarto pódio da época pela Ferrari, no seu ano de estreia pela Scuderia. O espanhol mostrou-se orgulhoso da sua corrida e acima de tudo da sua época. Confiança foi a palavra de ordem para Sainz.

Na conferência de imprensa final, o piloto da Ferrari começou por fazer o balanço da época e, contas feitas, o #55 estava satisfeito com o que conseguiu:

“Sim, é realmente uma forma fantástica de terminar um primeiro ano muito positivo na Ferrari para mim. Um ano muito desafiante mas, no final, acabou por ser um ano muito forte. Um ano que me deixa bastante orgulhoso, terminando com um pódio, que provavelmente ninguém se lembrará por causa do que quer que estivesse a acontecer na frente. Mas sim, gostei muito e juntei tudo o que aprendi ao longo deste primeiro ano, fazendo provavelmente a minha melhor corrida na Ferrari.”

O resultado e acima de tudo as prestações no último terço da época enchem o espanhol de confiança, tendo referido que, apesar de um arranque mais duro, voltou ao nível que apresentou na McLaren:

“Dá-me definitivamente a satisfação de terminar o ano mais forte do que comecei. Penso que também consegui começar o ano num nível muito bom. O maior desafio foi aprender um carro novo. Tive muitas coisas para melhorar na minha condução: nas largadas, na gestão da corrida e diria que neste último terço da temporada fui o Carlos que eu queria ser, e o Carlos dos dois anos muito fortes na McLaren, e isto deu-me a oportunidade de ser muito bom na qualificação novamente, e bom nas corridas também. O quinto lugar final e terminar à frente do meu colega de equipa é mais simbólico do que outra coisa. Terminar em quinto, sexto ou sétimo lugar no Campeonato não teria mudado o meu estado de espírito ao entrar nas férias de Inverno. Mas, é, sim, outro sinal forte de que este ano foi bom, que este ano foi positivo para mim, especialmente a forma como terminou neste último terço, o que me dá muita confiança para 2022, pois aconteça o que acontecer e seja qual for o carro que eu e a Ferrari tenhamos, iremos em frente, porque a minha confiança é alta.”

É tempo de parar para Carlos Sainz. Depois de um ano muito exigente o piloto pretende fazer uma boa pausa e recuperar de todo o esforço feito:

“Esta é uma pausa bem merecida, porque passei muito tempo na fábrica. Passei muito tempo em reuniões, fazendo horas extra nas pistas, horas extra em todo o lado e sinto que mereço uma pequena pausa. Ainda tenho alguns testes importantes para fazer na próxima semana, para aprender sobre os pneus e preparar 2022 – mas depois acho que mereço algum tempo de folga.”

Por fim, elogiou Max Verstappen e a sua conquista. Sainz vê o sucesso do seu ex-colega mais motivação para chegar ao topo:

“Verstappen fez um trabalho verdadeiramente notável, verdadeiramente espantoso desde o início do ano. Penso que o Max tem mostrado um ritmo incrível, uma incrível capacidade de corrida com provavelmente o piloto mais forte. Lewis é sete vezes Campeão do Mundo e lutar contra ele, ao nível que ele fez, para mim, quem quer que tivesse saído hoje no topo teria merecido, porque ambos estiveram a um nível incrível. O facto de ser Max o vencedor e obviamente depois do nosso primeiro ano na Fórmula 1 juntos, faz-me sentir orgulhoso dele e sim, um pouco melancólico acerca do nosso primeiro ano. Vendo-o agora como Campeão do Mundo, faz-me pensar que é possível realizar o seu sonho. E também, parabéns à Red Bull, que é a minha antiga família com quem subi à Fórmula 1, e felicito-os e espero que no próximo ano possamos pelo menos dar-lhes mais luta.”