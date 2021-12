GP Abu Dhabi, F1: Capacete de Antonio Giovinazzi com agradecimento a Raikkonen | AutoSport

São das duplas que melhor se deram nos últimos tempos na Fórmula 1, possivelmente não tão públicas como Lando Norris e Carlos Sainz, por exemplo. Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen foram muito próximos durante as três épocas que foram companheiros de equipa e como forma de agradecimento pela relação, dentro e fora de pista, o piloto italiano tem um design de capacete com a inscrição “Thanks Kimi” (obrigado Kimi) para a sua, e de Raikkonen, última prova na Fórmula 1, para além de ser inspirado no desenho do capacete utilizado pelo finlandês na conquista do seu título mundial de 2007.

Antonio’s helmet for the weekend is inspired by that worn by Kimi during his World Championship season of 2007, and features a message of thanks to the Finn as the duo completes three years as team-mates. pic.twitter.com/TzyGD3UPm5