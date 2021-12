GP Abu Dhabi F1: Arranque será fundamental para as contas do título | AutoSport

A largada é um dos momentos mais importantes de uma corrida, talvez o mais importante, pois é onde se podem ganhar posições mais facilmente. Para Max Verstappen e Lewis Hamilton esta largada será especialmente importante pois decide a posição em que enfrentarão o resto da corrida, mas por uma questão estratégica, Verstappen tem um pouco mais pressão do seu lado.

A Red Bull estava dividida entre começar a corrida com os pneus médios ou macios, mas um erro de Verstappen na Q2, que danificou os médios que tinha na altura, obrigou a equipa a optar pelos macios. Ora numa corrida que tendencialmente terá apenas uma paragem, torna as coisas mais complicadas, pois Lewis Hamilton, com os médios no arranque, terá mais flexibilidade na escolha da sua estratégia e poderá executar apenas uma paragem de forma mais facilitada.

Para Verstappen, o objetivo é atingir pelo menos a volta 15, e depois continuar até chegar o mais perto possível da volta 20, antes de fazer a sua paragem nas boxes. Se ele mantiver a liderança no início, então o timing será crucial, no entanto, porque se ele for demasiado cedo, Hamilton poderá ter demasiado ritmo em mãos em ar puro e ser capaz de fazer overcut à Red Bull. Mas há também a ameaça do undercut pois quem está na frente fica sempre mais suscetível a ataques dos perseguidores, mas a lógica diz que Hamilton irá até à volta 27 (mais volta menos volta) para depois tentar o ataque final com pneus mais frescos.

O plano é este e para a Red Bull é fundamental que Verstappen largue bem, pois caso contrário, ficando atrás de Hamilton, corre o risco de sobreaquecer os pneus macios (mais suscetíveis a isso) podendo empurrar a Red Bull para uma estratégia de duas paragens, o que pode complicar a tarefa do #33.

Mas no top 10 a grande maioria largará com pneus macios, com apenas Hamilton, Valtteri Bottas e Yuki Tsunoda a começar com médios. Significa que, todos terão de enfrentar as mesmas dúvidas de Verstappen, com a vantagem que não estão tão pressionados com a luta pelo título, pelo que poderão gerir um pouco melhor o andamento no primeiro stint. Mas há aqui um fator a ter em conta. Os macios permitem melhores arranques e com Bottas em sexto, um mau arranque pode deixar o #77 demasiado longe para ajudar Hamilton. No entanto, largando com médios, poderá ficar mais tempo em pista no primeiro stint e complicar as contas da Red Bull. Pérez, com macios, pode tornar-se uma ameaça a Hamilton no arranque também. Há muito em jogo nos primeiros segundos da corrida.