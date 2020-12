GP Abu Dhabi F1, após 44 voltas: Max Verstappen queixa-se de “vibrações”

Max Verstappen ainda não largou a liderança do Grande Prémio, mas já está a controlar os seus pneus duros, que colocou na volta 11. O holandês tem cerca de oito segundos de vantagem para Valtteri Bottas, mas já se queixou à equipa de “vibrações” à saída das curvas. Lewis Hamilton segue na terceira posição e nenhum dos Mercedes parece conseguir ter ritmo para chegar ao piloto da Red Bull Racing.

Alex Albon segue um pouco na ‘terra de ninguém’. Albon tem uma desvantagem de oito segundos para Hamilton e uma vantagem de 30s para Lando Norris. Daniel Ricciardo finalmente parou nas boxes e após 40 voltas o australiano trocou os duros pelos médios, saindo na sétima posição. Assim, Lando Norris e Carlos Sainz sobem uma posição, estando agora em 5º e 6º, respetivamente.

Pierre Gasly mantém a oitava posição, com Lance Stroll atrás do francês, após Sebastian Vettel ter parado, caindo para 14º. Esteban Ocon coloca o segundo Renault nos pontos com a décima posição.

Em luta pela 13º posição, Kimi Raikkonen tem vantagem sobre Charles Leclerc, mas o monegasco já está dentro do DRS do finlandês.