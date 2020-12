GP Abu Dhabi F1, após 34 voltas: Max Verstappen em ‘modo gestão’

Max Verstappen continua na frente do Grande Prémio, mas já surgiu uma mensagem para a equipa onde Verstappen afirma que “estou a controlar a dianteira e a traseira”. Ou seja, a diferença para Valtteri Bottas, na segunda posição, diminuiu, mas porque Verstappen está a gerir os seus pneus. Lewis Hamilton está a cerca de três segundos de Bottas.

Alex Albon continua a afastar-se de Daniel Ricciardo na quarta posição. Albon já parou, enquanto Ricciardo continua com os mesmos pneus com que começou o Grande Prémio. Lando Norris já está a cerca de três segundos do australiano. Na sétima posição, Carlos Sainz será investigado após a corrida para decidir se esteve lento demais no pitlane.

Tal como Ricciardo, Sebastian Vettel continua em pista com os mesmo pneus do arranque. Talvez por isso foi difícil manter Pierre Gasly atrás de si, tendo sido ultrapassado na volta 32 pelo francês. Após um erro, Lance Stroll segue na 10º posição do Grande Prémio do Abu Dhabi.

No final do pelotão, Kevin Magnussen segue em último. Antonio Giovinazzi, na 18º posição, já está a cerca de dois segundos de Pietro Fittipaldi na 17º posição.