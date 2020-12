GP Abu Dhabi F1, após 24 voltas: Mercedes sem resposta para Verstappen

Max Verstappen continua na liderança do Grande Prémio do Abu Dhabi. O piloto da Red Bull Racing segue com cerca de cinco segundos de vantagem para Valtteri Bottas. Lewis Hamilton, regressado aos Grandes Prémios, está a ganhar aos poucos tempo a Bottas. A diferença já está em cerca de dois segundos. Esta tripla parou nas boxes após o Safety-Car entrar em pista, devido ao abandono de Sergio Pérez, seguindo todos com o composto mais duro.

Alex Albon mantêm a quarta posição, com Daniel Ricciardo já a 11 segundos do piloto da Red Bull Racing, mas o australiano ainda não parou nas boxes, levando os duros por 25 voltas. Na McLaren, Lando Norris é sexto classificado, com Carlos Sainz atrás do britânico. Após as paragens, Sainz está a ser investigado por andar demasiado devagar no pitlane.

Sebastian Vettel, que não parou nas boxes quando o Safety-Car esteve em pista, é neste momento oitavo classificado, com Lance Stroll logo atrás, a tentar passar o alemão. Pierre Gasly completa os dez primeiros.

Ocon e Leclerc estiveram em batalha, com Ocon a levar a melhor sobre o piloto da Ferrari na volta 22, assim ascendendo para a 11º posição. Leclerc acabou por parar na volta seguinte, trocando para os pneus duros.