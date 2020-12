GP Abu Dhabi F1, após 10 voltas: Sergio Pérez abandona. Safety-Car em pista

Max Verstappen colocou o seu RB16 a apontar para o interior da primeira curva e conseguiu um bom arranque e agora mantém a liderança do Grande Prémio de Abu Dhabi. Verstappen seguia com cerca de dois segundos de vantagem para Valtteri Bottas. Lewis Hamilton segue na terceira posição.

Quanto a Sergio Pérez, após partir do final da grelha, já seguia na 14º posição, mas problemas no motor Mercedes do Racing Point fizeram com que o piloto não terminasse a corrida.

De momento o Safety-Car está em pista e os pilotos da frente aproveitaram para parar. Assim Ricciardo ascende a 5º, porque não foi às boxes, tendo iniciado o Grande Prémio com os pneus duros. Verstappen, Bottas e Hamilton mantêm as mesmas posições.

Lando Norris conseguiu segurar Alex Albon no arranque, com os pilotos a trocaram algumas vezes de posição na sexta volta e no final a vantagem ficou para Albon. Após as paragens, Norris é sexto, com Albon na quarta posição. Esteban Ocon também aproveitou para parar, colocando os pneus mais duros, seguindo agora na 13º posição.

No final da grelha, Nicholas Latifi segue na frente de Pietro Fittipaldi.