GP Abu Dhabi F1: Apesar de desvantagem de 19 pontos, McLaren não desiste do 4º lugar | AutoSport

O Grande Prémio do Brasil foi um enorme desafio para a McLaren e a equipa britânica terminou o fim de semana apenas com 2 pontos somados por Lando Norris na sprint. Foram 12 pontos perdidos para a Alpine, que consolidou o quarto posto do campeonato de construtores restando apenas uma prova para terminar a época. No entanto, Andreas Seidl afirma que até à bandeira de xadrez na corrida do próximo domingo, a McLaren fará de tudo para bater os adversários franceses, mesmo com uma desvantagem de 19 pontos.

Seidl admitiu que a McLaren se debateu com questões de desempenho em Interlagos, mas no final foi o problema de fiabilidade no monolugar de Lando Norris e o acidente de Daniel Ricciardo – que foi penalizado em 3 lugares na grelha de partida de Abu Dhabi – que não permitiram um melhor resultado. O responsável da McLaren – curiosamente Zak Brown esteve no Bahrein para a última prova da temporada do WEC com a sua equipa United Autosports, a quem também não correu bem a corrida – afirmou que “enquanto for teoricamente possível, vamos concentrar-nos em nós próprios e assegurar-nos que fazemos todos os possíveis novamente em Abu Dhabi. E no final, seja qual for o resultado, temos de o aceitar e a classificação da época será então, um reflexo justo de onde terminamos”.

O desafio é grande para a McLaren. Mesmo que a Alpine não some qualquer ponto na corrida do próximo domingo, os britânicos terão de somar mais de 19 pontos, o que apenas fizeram por duas vezes este ano, em Imola e Singapura (22 pontos em ambas). Assim, a McLaren tem de fazer na última corrida do ano algo que tem sido muito difícil de alcançar durante toda a época.