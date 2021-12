GP Abu Dhabi, F1, Andreas Seidl: “uma época positiva” | AutoSport

A McLaren lutou com a Ferrari pelo terceiro posto no campeonato de construtores, mas no final foram os italianos que ficaram com o lugar. No entanto, para o chefe de equipa da McLaren, Andreas Seidl isso não mancha o passo em frente que foi dado este ano pela estrutura de Woking.

“Terminamos uma época positiva com uma corrida complicada e dramática. Lando fez bem em trazer o carro para casa nos pontos depois de muita perturbação no final da corrida. Infelizmente, para Daniel, o timing do Safety Car limitou a sua oportunidade de lutar com os Alpine. Agradecemos a Lando e Daniel pelo seu trabalho árduo este ano. Ajudaram-nos a conquistar o maior número de pontos desde 2012, asseguraram cinco pódios, e alcançaram a nossa primeira vitória em nove anos.

Seidl espera dar continuidade de bons resultados em 2022: “Finalmente, tem sido um ano incrivelmente emocionante da Fórmula 1, e como equipa estamos orgulhosos do progresso que estamos a fazer e da viagem que estamos a fazer. Estamos prontos para assumir o novo regulamento em 2022, ao embarcarmos nesta nova era da Fórmula 1”.