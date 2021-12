GP Abu Dhabi, F1, Andreas Seidl: Norris deve “fazer o mesmo que sempre fez” | AutoSport

No final da sessão de qualificação do GP de Abu Dhabi, onde conquistou o terceiro lugar na grelha de partida, Lando Norris afirmou estar um pouco nervoso por largar atrás dos dois pilotos que disputam o campeonato e que não queria envolver-se nessa luta.

Andreas Seidl, o chefe de equipa da McLaren, explicou que o seu piloto deve fazer hoje o mesmo que em qualquer outra corrida, para que os objetivos da equipas sejam atingidos. “Sempre que estiver nestas situações, o mais importante é simplesmente fazer o mesmo que sempre fez“, explicou Andreas Seidl ao Racefans.net. “Porque se tentarmos ser demasiado cautelosos, por exemplo, ir para os primeiros curvas, ou se tentarmos planear algo, tomamos esta sensação intuitiva que os condutores têm, a experiência que estão a ter, e depois começa a tornar-se perigosa. Penso que esta deve ser a abordagem também para Lando. No final, o objetivo é claro: queremos marcar outro bom resultado para nós como equipa, e queremos voltar ao quinto lugar no campeonato de pilotos com Lando. Para o fazer, precisamos de um bom resultado. E é assim que abordamos a questão”.