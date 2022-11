GP Abu Dhabi F1: Alpine parece melhor do que McLaren, enquanto a Alfa Romeo pode surpreender | AutoSport

Na luta pelo quarto lugar do campeonato de construtores a Alpine parece começar o GP de Abu Dhabi com vantagem sobre a McLaren em termos de ritmo de qualificação. No entanto, a Alfa Romeo, depois dos dados recolhidos no final do primeiro dia de trabalhos em pista, mostra estar mais rápida em qualificação do que as duas equipas que discutem entre si o melhor lugar do ‘segundo pelotão’.

A vantagem não é muita, é certo, mas a Alfa Romeo apresentou um ritmo 0.06s mais rápido do que a Alpine e 0.09s do que a McLaren. Perdeu ritmo em simulações de corrida, num cenário em que Alpine e Mercedes apresentam o mesmo ritmo, tendo uma desvantagem de cerca de 0.06s para ambas as equipas.

Os cenários podem alterar-se para hoje, porque tanto Alpine como McLaren deverão trabalhar para se distanciarem dos carros suíços na qualificação, principalmente.