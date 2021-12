GP Abu Dhabi F1: Alpine em forma, McLaren e Ferrari muito equilibradas | AutoSport

A Alpine quer despedir-se de 2021 em grande e parece que tem argumentos para tal no circuito de Yas Marina. A equipa francesa apresentou um ritmo muito interessante nas sessões de treinos e deverá intrometer-se na luta McLaren vs Ferrari, que está demasiado equilibrada para identificar um possível favorito.

Na sexta-feira, Esteban Ocon fez uma volta impressionante ficando em segundo lugar no TL2, com o companheiro de equipa Fernando Alonso em sexto. O segundo lugar “é bom” disse Ocon, mas ele acrescentou “vamos continuar a ser realistas”. Ocon teve um ritmo forte em relação aos outros, e os dados da F1 colocam a Alpine em terceiro lugar, mesmo à frente de AlphaTauri. Os franceses caem para quinto lugar nos dados de simulação de corrida, mas estão a poucos décimos de Ferrari e McLaren.

A McLaren chegou ao fim do dia de ontem razoavelmente satisfeita com o trabalho feito Tanto Lando Norris como Daniel Ricciardo estavam otimistas, enquanto que o diretor técnico James Key estava interessado em não ler demasiado sobre os tempos porque havia uma alta evolução da pista ao longo do dia.

Houve uma mistura de sentimentos na Ferrari. Charles Leclerc estava bastante feliz, mas o seu companheiro de equipa Carlos Sainz estava perdido sem conseguir explicar porque não se sentia à vontade com o carro, sensação que não tinha há várias corridas. No geral, os carros vermelhos não têm o mesmo ritmo da McLaren em qualificação, mas foram os mais fortes do segundo pelotão quando se tratou de simulações de corridas, com cerca de um décimo de segundo sobre a McLaren.