GP Abu Dhabi F1: Alex Albon “frustrado” com 5º lugar no que tem sido um “bom fim de semana”

Alex Albon esteve bem nos treinos livres, mas na qualificação do Grande Prémio do Abu Dhabi ficou-se pela quinta posição, enquanto o seu colega de equipa, Max Verstappen, conquistou a pole position, a primeira e única de 2020 para a Red Bull Racing.

No final, o piloto tailandês estava frustrado com a qualificação, afirmando que “o fim de semana até agora estava a ser bom. No Q3 não consegui fazer uma boa volta, pois sai largo na primeira curva porque os pneus traseiros estavam demasiado quentes. Estes pneus são assim, se alguma coisa acontece, andas a correr atrás do prejuízo o resto da volta”.

“De resto, foi um bom resultado para a equipa. Estou bem no carro, mas também é frustrante ter um McLaren na minha frente”, finalizou Albon.