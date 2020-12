GP Abu Dhabi F1, Alex Albon: “Foi um dos meus melhores fins de semana…”

Alex Albon terminou a temporada com a quarta posição no Grande Prémio de Abu Dhabi. O piloto da Red Bull Racing ainda não tem o seu lugar garantido para 2021, com rumores de que Sergio Pérez pode ser o escolhido para estar ao lado de Max Verstappen.

Apesar da incerteza sobre a sua situação, no final, Albon estava satisfeito com “um dos melhores fins de semana. Mais algumas voltas e poderia ter sido melhor, mas foi uma boa corrida para mim. O carro estava bem e estava rápido. Fiz o melhor que sei, mas o futuro não está nas minhas mãos”

E em relação ao futuro de Albon na Red Bull Racing, o chefe de equipa, Christian Horner, afirmou após a corrida que “temos todos os dados que queríamos. Agora é sentar e analisar tudo para chegar à conclusão mais correta”.

Já Helmut Marko coloca um prazo na decisão, afirmando que à Sky Deutschland que “antes do Natal vamos saber quem será o colega de equipa do Verstappen”.