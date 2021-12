GP Abu Dhabi, F1: Acidente de Kimi Raikkonen no final do treino livre 2 | AutoSport

Kimi Raikkonen perdeu o controlo da traseira do Alfa Romeo numa altura em que o treino já estava no seu final. O acidente do piloto finlandês, resultou na destruição da traseira do carro e com certeza, dará muito trabalho à equipa na preparação para o dia de amanhã. O incidente ocorreu na mesma zona onde durante o treino Valtteri Bottas bateu com o pneu traseiro, dessa vez sem consequências para o Mercedes.

O piloto saiu pelos seus próprios meios e foi conduzido pelo medical car até ao pitlane.