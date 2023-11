GP Abu Dhabi, F1: Acidente de Carlos Sainz obriga à suspensão do segundo treino | AutoSport

Carlos Sainz perdeu o controlo do Ferrari SF-23, ainda não tinham passado dez minutos desde o início do segundo treino livre do Grande Prémio de Abu Dhabi, e bateu nas barreiras de proteção do circuito de Marina Bay, com danos extensos no carro italiano.

Sainz entrou no carro médico e, pela segunda semana consecutiva, os mecânicos da Ferrari têm um grande trabalho de reparação em mãos, podendo o piloto voltar a incorrer numa penalização.

A bandeira vermelha reduz o tempo disponível para as equipas e pilotos começarem as simulações em condições representativas, à mesma hora, da corrida.

Sainz queixou-se do ar sujo do carro que ia à sua frente como causa possível para o acidente.