GP Abu Dhabi F1: A ‘última dança’ para vários pilotos…

Este GP Abu Dhabi F1 vai ser uma espécie de ‘epílogo’ para vários pilotos, alguns vão mesmo despedir-se da Fórmula 1, quase certamente, enquanto outros vão trocar de equipa. São nada mais nada menos que oito os pilotos que vão ter um futuro diferente de 2020.



Três deles, trocam de equipa. Carlos Sainz (sai da McLaren, vai para a Ferrari), Sebastian Vettel (sai da Ferrari vai para a Aston Martin) e Daniel Ricciardo (sai da Renault vai para a McLaren).

Quanto aos que não sabem ainda como será 2020, estão Sergio Perez, que está de saída da Racing Point e ainda não se conhece a decisão da Red Bull (tem futuro incerto). Alexander Albon (tem futuro incerto na Red Bull), Daniil Kvyat (tem futuro incerto na AlphaTauri), Kevin Magnussen e Romain Grosjean, há muito está confirmado que vão sair da Haas, e consequentemente da F1, sendo que, como se sabe, o francês não marca presença nesta corrida, devido a estar ainda a recuperar do seu grave acidente no GP do Bahrein. Seja como for, Sergio Perez ainda tem esperança de ser contratado pela Red Bull, se isso suceder, Alexander Albon sairá da F1. Daniil Kvyat é uma incógnita, mas é quase certa a vinda de Yuki Tsunoda para a equipa de Faenza, o que significará a saída da F1 do russo.