GP Abu Dhabi F1: A homenagem da Mercedes

O esquema de cores da Mercedes foi ligeiramente alterado. Os carros de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas levarão o nome de todos os colaboradores da equipa Mercedes que contribuíram para o sucesso deste ano.

É uma pequena homenagem mas com grande sombolismo. A F1 é um desporto de equipa e sem o esforço coletivo nada se conquista e a Mercedes resolveu colocar no carro todos os membros da sua vasta equipa .

“A carroçaria tem todos os nomes das pessoas que contribuíram para o sucesso deste ano, seja em Kuala Lumpur, Estugarda, Turim, Brackley ou Brixworth”, disse o chefe da Mercedes Toto Wolff. “Tem sido por vezes tremendamente difícil, mas também foi muito gratificante para todos nós este título. Além disso, vamos ter sete estrelas verde Petronas na tampa do motor para marcar o nosso sétimo duplo Campeonato do Mundo sucessivo”.

