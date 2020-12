GP Abu Dhabi F1: A estreia de Mick Schumacher na F1

Mick Schumacher estreou-se este fim de semana na Fórmula 1 pela equipa da Haas, a mesma pela qual vai correr a tempo inteiro em 2021. Depois de ver a sua estreia adiada no Grande Prémio do Eifel devido às condições climatéricas adversas, o piloto alemão, campeão da Fórmula 2 em 2020, foi 18º classificado no TL1 do Grande Prémio do Abu Dhabi, ficando com um melhor tempo de 1:41.235s.

Foram 23 voltas completas no Haas VF-20 de Kevin Magnussen, com stints de pneus duros e de pneus macios. Por fim, um stint final com o carro em modo de corrida, ou seja, com uma carga maior de combustível, fizeram com que o piloto alemão ficasse a mais de três segundos do tempo mais rápido postado por Max Verstappen.

Em comparação com Pietro Fittipaldi, Schumacher foi cerca de três segundos mais rápido, mas a comparação acaba por ser inútil, pois o brasileiro teve um programa diferente no TL1, com o foco a estar no teste de um novo chão para o carro de 2021.

No final, Schumacher afirmou à f1.com: “Acho que foi uma sessão calma, sem grandes problemas. Não fiz nenhum pião, o que é excelente. É obvio que ainda me estou a habituar ao carro. É um grande passo dos fórmula 2. Fiz algumas voltas com os C3 (pneu mais duro) e aí estive a perceber cada curva e o quanto conseguia puxar pelo carro. Depois mudamos para os macios e a diferença é enorme. No final, foi muito fixe”.

Também o chefe de equipa da Haas, Guenther Steiner, mostrou-se satisfeito com o seu futuro piloto, afirmando à Sky Germany: “Foi uma primeira sessão de treinos perfeita. Ele tentou não exagerar e completou o programa que tinha. O feedback do nosso pessoal é bom e dizem-me que ele já sabe onde perde tempo, o que é excelente. A primeira vez num Fórmula 1 é sempre difícil. Há sempre muitos processos a aprender, mas ele fez um excelente trabalho. Ele estava muito recetivo e bem disposto”.