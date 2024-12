GP Abu Dhabi F1: a decisão do campeonato de construtores

A McLaren teve a oportunidade de conquistar o campeonato de construtores no domingo passado, no Qatar, mas uma corrida dramática viu a Red Bull ser excluída da luta final – apesar de ter vencido com Max Verstappen – com a Ferrari a continuar na luta.

O segundo lugar de Charles Leclerc e o sexto de Carlos Sainz ajudaram a reduzir a diferença para 21 pontos, com Oscar Piastri em terceiro e Lando Norris a recuperar de uma penalização para terminar em décimo e marcar um ponto extra pela volta mais rápida.

A McLaren continua a ser a grande favorita e a equação é simples no sentido em que se vencerem a corrida em Abu Dhabi com um dos seus carros serão campeões. Isso porque o máximo que a Ferrari poderia superar seria nove pontos, cortesia de um segundo, terceiro e a volta mais rápida.

Se um McLaren terminar em segundo, então a Ferrari precisaria vencer e terminar em terceiro, enquanto um terceiro lugar para um McLaren exigiria que a Ferrari vencesse novamente e não terminasse abaixo do quinto lugar se marcasse a volta mais rápida, ou quarto se não marcasse.

Esses cenários envolvem apenas um McLaren pontuando, é claro, mas mostram o quão difícil será para a Ferrari reverter a situação. Mesmo uma dupla da Ferrari com a volta mais rápida – marcando o máximo de 44 pontos – não seria suficiente se a McLaren terminasse em terceiro e quinto.

Mas não é apenas o campeonato que está em jogo. Há também uma série de outras posições ainda por decidir, com a luta pelo sexto lugar da geral particularmente renhida.

O excelente quinto lugar de Pierre Gasly no Qatar deu à Alpine uma posição mais forte, mas eles ainda estão apenas cinco pontos à frente da Haas, que marcou pontos em sete das últimas oito corridas. A RB está a oito pontos da Haas e a 13 da Alpine, pelo que não está certamente fora de perigo, mas precisaria de uma corrida caótica para chegar ao P6. A Williams está a 29 pontos da RB, pelo que precisa de algo mais do que caótico para ganhar um lugar, enquanto o resultado da Sauber no Qatar significa que está a 13 pontos do resto do pelotão, no 10º lugar.