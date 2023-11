GP Abu Dhabi F1: 1º dia muito atribulado deixa muitas dúvidas e nenhumas certezas | AutoSport

Depois do que foi uma estranha sexta-feira de treinos livres em que a primeira sessão teve metade do plantel com caras novas e a segunda foi interrompida devido a incidentes eis que as equipas de Fórmula 1 têm hoje muito trabalho pela frente para colmatar o que foi um primeiro dia conturbado em Abu Dhabi, em que pouco se rodou em condições representativas.

Dado que qualquer ‘stint’ mais significativo tenha sido comprimido em cerca de 15 minutos, depois de Carlos Sainz e Nico Hulkenberg terem provocado bandeiras vermelhas, os números são quase insignificantes, o que torna bem mais importante o terceiro treino de hoje.

Alguns pilotos ainda conseguiram fazer cinco ou seis voltas, mas no geral não houve voltas suficientes para perceber algum padrão de desgaste dos pneus.

Há no entanto algumas pistas, como por exemplo Charles Leclerc ter feito voltas muito consistentes com os pneus macios, resta saber se o tempo perdido por Carlos Sainz se vai refletir, a Red Bull pareceu mais lenta do que o McLaren de Lando Norris, a Mercedes não deixou grande indicações, e só no terceiro treino livre vamos saber se está à frente ou atrás da Ferrari, o que há mais a salientar é que há ainda pouca informação. Só mesmo na Red Bull houve queixas, Max Verstappen disse que o carro “saltava como um canguru” no último sector. Por isso, vamos ver no 3º treino livre que começa às 10h30.