GP Abu Dhabi de Fórmula 1: o que há ainda para decidir | AutoSport

A temporada de Fórmula 1 está prestes a chegar ao fim com a habitual boa corrida de Abu Dhabi, palco de um dos momentos mais intensos de toda a história da F1.

Depois de um bom fim de semana em Las Vegas, chegou a altura de definir as posições finais dos campeonatos, e ainda há algumas coisas para acontecer.

Se vencer, Max Verstappen passa a ser o terceiro piloto com mais vitórias de sempre na Fórmula 1 a seguir a Lewis Hamilton e a Michael Schumacher, e com mais um triunfo que Sebastien Vettel.

A luta Mercedes vs Ferrari é um dos pólos de interesse do fim de semana, isto depois da Ferrari ter recuperado de uma margem de 51 pontos face à equipa de Brackley, existindo agora apenas quatro pontos entre ambas, sendo certo que as duas duplas se vão ‘marcar’ uma à outra na corrida de domingo. Outro ponto curioso do fim de semana é a quantidade de caras novas em pista, no primeiro treino livre. Por fim, a probabilidade é menor, mas nunca se sabe: a Haas está no último lugar da tabela a quatro pontos da Alfa Romeo, pode ainda passá-la o mesmo sucedendo com os homens de Hinwill face à Alpha Tauri, que está cinco pontos mais à frente.

Já a Williams perder o sétimo lugar é mais difícil pois está sete pontos à frente da equipa de Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo.

A Alpine já não passa do sexto posto, pois está a 153 pontos da Aston Martin, quinta classificada, esta está a 11 pontos da McLaren, que por sua vez está muito longe da Ferrari e da Mercedes. E porque interessa o campeonato de construtores e não referimos o de pilotos? Porque a posição das equipas significa mais ou menos dinheiro no fim do ano, e no caso dos pilotos a diferença que faz é em termos individuais para os seu currículo. Por exemplo, Pérez obtém a sua melhor classificação de sempre, apesar de um má época, Carlos Sainz obtém a sua melhor classificação de sempre e desde 2018 melhora sempre a posição no ao seguinte, Fernando Alonso alcança este ano a sua melhor classificação desde 2013, apesar de ser um quinto lugar, Lando Norris melhora este ano mas obtém o mesmo sexto lugar de 2021, e por aí além…

Horário

Sexta-Feira, 24 Novembro

Treino livre 1 09:30 – 10:30

Treino livre 2 13:00 – 14:00

Sábado, 25 Novembro

Treino livre 3 10:30 – 11:30

Qualificação 14:00 – 15:00

Domingo, 26 Novembro

Corrida 13:00