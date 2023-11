GP Abu Dhabi de F1: seis pilotos sob investigação | AutoSport

São seis pilotos os pilotos de F1 sob investigação por infrações relativas à sua equipa de boxes que alegadamente não terá utilizado a proteção para os olhos durante os pitstops no Grande Prémio de Abu Dhabi de Fórmula 1. Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Max Verstappen, Logan Sargeant, Alex Albon, e ainda Zhou Guanyu.

Os Comissários Desportivos revelaram que o assunto seria investigado após a corrida, sendo que o ponto do regulamento em causa estipula: “todo o pessoal da equipa que realiza qualquer trabalho num monolugar no pitlane quando este está na sua posição de paragem nas boxes durante a sessão de qualificação, sprint shootout, a corrida sprint ou na corrida, deve estar a usar capacetes que cumpram ou excedam os requisitos da ECE 22.05 – Capacete europeu para motociclismo, DOT – Capacete para motociclismo dos EUA ou JIS T8133-2015, classe 2 – Capacetes de proteção JPN para utilizadores de automóveis. O uso de proteção ocular adequada é obrigatório.”

A razão pela qual poderá ter havido elementos que não cumpriram com o estipulado tem a ver com o facto da corrida se ter realizado em condições de luz anormais, diferentes de todo o resto do ano começando com luz e logo de seguida com o por do sol e pode ter sido aqui que alguns elementos, com maiores dificuldades de ver bem, possam ter infringido as regras, inadvertidamente, na tentativa de verem melhor, e isso pode agora ter consequências. Não sabemos que decisões irão tomar os Comissários Desportivos da FIA, resta esperar que as decisões não tenham impacto nas contas já feitas para os campeonatos…