GP Abu Dhabi de F1, Nico Rosberg destaca Max Verstappen: “Fez algo mágico…” | AutoSport

O comentador da Sky F1, Nico Rosberg destacou a grande volta que Max Verstappen realizou e que lhe deu a pole, argumentando que “ele entregou algo com qualquer coisa de mágico. E foi isso, e o que é mais interessante é que ele não queria iniciar a corrida com pneus macios, mas é isso que vai deixar as coisas em total suspense para amanhã…”, disse Rosberg.