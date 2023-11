GP Abu Dhabi de F1: FIA ‘perdoa’, adverte e deixa aviso: “respeitem”… | AutoSport

Na sequência da investigação por infrações a seis pilotos, CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS a FIA decidiu usar esta situação como ‘aviso’ e por isso as equipas escapam desta feita a um castigo após ‘numerosas’ violações da segurança nas boxes, relativas à ausência de proteção ocular necessária durante uma paragem nas boxes. Depois de analisarem provas em vídeo e de receber os relatórios do Diretor de Prova e dos Marshalls, a FIA entende que houve ‘numerosas’ violações do Artigo 34.13 durante o Grande Prémio de Abu Dhabi, mas tendo em conta que as provas de vídeo não eram totalmente esclarecedoras em algumas situações para que existisse certeza quanto à infração, sem provas suficientes, a FIA preferiu usar o momento para dar uma séria advertência e pediu respeito pelas regras no futuro: “A segurança dos membros da equipa é fundamental. Pede-se a todas as equipas que salientem a importância da proteção ocular para todo o pessoal que trabalha num carro e que assegurem que este artigo seja respeitado por todos os membros da equipa no futuro”, lê-se na missiva.

A FIA fez bem em não penalizar ninguém e ser pedagógica. Na próxima, ninguém pode alegar que não estava avisado…

MPSA/Philipe Nanchino