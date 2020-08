GP 70º aniversário F1: Protesto e pneus Pirelli animam fim de semana

Este vai ser um interessante fim de semana de Fórmula 1, já que há vários temas que estão na ‘berra’. Por exemplo, a resolução do protesto que a Renault interpôs à Racing Point, onde se vai decidir sobre a questão da legalidade em torno do ‘Mercedes cor-de-rosa’. Provavelmente, quem perder, vai apelar, pelo que a decisão final deverá demorar mais algum tempo, mas no fim do dia de hoje deve haver luz quando à tendência. Basicamente, se os Comissários entendem que a Racing Point copiou bem… ou mal.

Por outro lado, um problema que está esquecido há algum tempo na F1. Os pneus Pirelli. Há muito que não rebentavam pneus, mas dois Mercedes e um mcLaren tiveram falhas em Silverstone. Deste modo, a Pirelli, que tinha previsto um teste com os novos pneus de 2021, com jantes de 18 polegadas, foi adiado para Barcelona.

Como se percebe, estes problemas sentidos em Silverstone podem influenciar os próximos passos da Pirelli para 2021: “É algo que temos de considerar, considerando que estamos a utilizar um produto que foi concebido para carros de 2019”, disse Mario Isola.