GP 70º aniversário F1: Paul di Resta de prevenção na McLaren

Paul di Resta vai estar de prevenção na McLaren para o Grande Prémio do 70º Aniversário da Fórmula 1 que se realiza este fim-de-semana em Silverstone. A McLaren tem um acordo com a Mercedes para a partilha dos pilotos de reservas, Stoffel Vandoorne e Esteban Gutierrez, mas com o primeiro em Berlim na Fórmula E, e o segundo sem poder correr, a McLaren anunciou que o ex-piloto da Force India, será piloto de reserva da sua equipa este fim-de-semana. Isto, claro, na eventualidade de Carlos Sainz ou Lando Norris não poderem correr, tal como sucedeu recentemente com Sergio Pérez. Paul di Resta vai manter-se como comentador da Sky Sports F1, como habitualmente, sendo no mínimo curiosa a possibilidade de um comentador poder… ir para a pista a qualquer momento.

Esteban Gutierrez tem que completar 300 km aos comandos de um F1 atual, para recuperar a super licença, uma vez que não correu na F1 nas últimas três temporadas, tendo esta sido uma regra atualizada para 2020. Já Di Resta cumpre este critério, porque correu pela Williams, em 2017, na Hungria.