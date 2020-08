GP 70º aniversário F1: Nico Hulkenberg confirmado

A Racing Point confirmou que Nico Hulkenberg vai guiar novamente para a equipa neste fim de semana do 70º aniversário da F1 que se realiza em Silverstone.

A Racing Point confirmou que Perez se mantém positivo para a Covid-19, depois de ter sido novamente testado durante o dia de ontem. Está bem “física e mentalmente”

“A semana passada foi um passo no escuro, mas aprendi muito sobre o RP20, e estou pronto para aplicar a minha experiência este fim de semana. Correr na mesma pista facilita um pouco as coisas, e a equipa tem-me ajudado muito. Penso que podemos lutar por pontos este fim de semana. De resto, desejo uma rápida recuperação ao ‘Checo’ (Sergio Pérez)”, disse Nico Hulkenberg.