GP 70º Aniversário F1, Lewis Hamilton: “Fizemos alguns ajustes…”

Lewis Hamilton terminou na frente no TL2 e na segunda posição no TL1. No final do dia, o piloto da Mercedes sentia-se satisfeito e falou em alguns ajustes que fez ao carro.

Ao motorsport.com, Hamilton afirmou: “Em geral foi bom. Conseguimos perceber o carro bem e conseguimos fazer as análises da semana passada. Fizemos alguns ajustes para tirar mais umas centésimas de segundo. Especialmente numa volta com os pneus macios ainda há algo a ganhar”.