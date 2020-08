GP 70º Aniversário F1: Horários

Depois de quatro corridas, duas na Áustria, uma na Hungria e outra em Silverstone, a Fórmula 1 corre na Grã-Bretanha pela segunda vez, desta feita para o Grande Prémio do 70º Aniversário da Fórmula 1, com a corrida novamente em Silverstone. A pista situa-se em Northamptonshire, foi usada durante a 2ª Guerra Mundial como aeródromo, e foi palco da primeira prova do Mundial de F1 em 1950. É um dos traçados mais rápidos da F1, embora esteja… cheio de curvas. Silverstone é uma pista desafiadora para os pneus. Aqui, a aerodinâmica desempenha um papel mais importante do que a aderência mecânica, devido à alta velocidade média. O circuito tem uma enorme variedade de curvas de muito alta velocidade com algumas secções mais lentas e complexas. Há sempre risco de chuva em Silverstone, mas quando seca, as temperaturas podem ser bastante elevadas, o que significa que é necessária uma escolha versátil de pneus para esta pista.

1º GP 1950

Voltas 52

Circuito 5.891 km

Corrida 306.188 km

Recorde 1m27.369s (Lewis Hamilton, 2019)

Horário

Sexta-Feira, 7 agosto

Treino livre 1 11:00 – 12:30

Treino livre 2 15:00 – 16:30

Sábado, 8 agosto

Treino livre 3 11:00 – 12:00

Qualificação 14:00 – 15:00

Domingo, 9 agosto

Corrida 14:10