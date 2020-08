GP 70º Aniversário F1: É desta, Nico?

Nico Hülkenberg vai sair da terceira posição para o Grande Prémio do 70º Aniversário, que se corre em Silverstone. Será esta a oportunidade do alemão, finalmente, conseguir o pódio que já escapa desde que entrou para a Fórmula 1 em 2010?

Primeiro, Silverstone está entre os circuitos em que o alemão mais pontua. Com 11 participações, Hülkenberg já lá fez 35 pontos, mas até agora o melhor resultado foram dois sextos lugares, em 2017 e 2018 pela Renault.

Segundo, O R.P.20 é um carro muito capaz e já vimos que pode produzir bons resultados. Hülkenberg já disse que está melhor preparado esta semana. De notar que sem ter testado este monolugar, em duas semanas apenas, o alemão qualificou-se quatro décimos à frente do colega de equipa, Lance Stroll.

No entanto, atrás dele tem Max Verstappen, que vem numa estratégia diferente, saindo com os pneus mais duros e com os Mercedes a apresentarem um ‘domínio’ em Silverstone, a unidade motriz que carrega pode ter influência, a tentar ‘segurar’ o holandês.

Agora, resta a Hülkenberg esperar e dar o seu melhor, sendo esta uma das boas hipóteses para pisar pela primeira vez um pódio na Fórmula 1. Seria um regresso em grande, para um piloto que há um mês não contava para nenhuma das dez equipas da Fórmula 1…