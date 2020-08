GP 70º Aniversário F1, Daniel Ricciardo: “De tarde, fizemos algumas mudanças no carro”

Daniel Ricciardo teve um dia de alguns extremos. Depois de no TL1 ter apenas sido o 17º classificado, o piloto da Renault impressionou com um terceiro posto no TL2 e um bom uso dos pneus mais duros nesta sessão.

No final, Ricciardo disse que: “A sessão da manhã serviu para recolher dados, por isso sabíamos que não seria representativa. Na tarde, fizemos algumas mudanças no carro”.

“Essas mudanças correram bem e senti-me bem no carro. Tivemos umas boas voltas no pneu mais duro e também no mais macio. No fim, acho que ainda podemos tirar mais tempo nos pneus macios. No longo curso também estivemos bem. Temos uma boa base para domingo. Acho que as condições vão mudar e acho que a direção do vento também. Mas, vamos ver o que saí no sábado porque a sexta-feira foi boa”.