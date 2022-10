Goto enviou 10.000 Yenes à Alfa Romeo F1: os pequenos gestos que fazem grande diferença… | AutoSport

Chama-se Goto, é japonês e em 2019 mandou uma carta para Frederic Vasseur, com 10.000 yenes, o equivalente a 19€, para ajudar a equipa suíça a melhorar. Através de um vídeo publicado no Twitter, a Alfa Romeo revelou o que vinha escrito na carta: “Desculpem por não ter conseguido guardar mais dinheiro para melhorar a equipa. Goto.”

A carta não tinha morada, email, o menino assinou sem sobrenome, e a Alfa Romeo Sauber foi à procura do jovem japonês. Encontrou-o, e no recente o Grande Prémio do Japão, devolveu-lhe a simpatia. O jovem japonês acompanhou a Alfa Romeo durante o Grande Prémio do Japão de Fórmula 1, e sentou-se mesmo no monolugar da equipa.

Welcome to the family, Goto. ❤️ pic.twitter.com/EvPoizhomu — Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen) October 14, 2022