Gordon Ramsay torna-se parceiro da F1

A Fórmula 1 estabeleceu uma parceria com o famoso chef Gordon Ramsay para a temporada de 2025, a fim de melhorar a sua oferta de hospitalidade premium, a F1 Garage. Ramsay, chef com estrela Michelin e entusiasta da F1, proporcionará experiências culinárias de alto nível em 10 corridas selecionadas, começando com o GP de Miami em maio e incluindo eventos icónicos como o Mónaco, Silverstone e Abu Dhabi.

Ramsay comparou o elevado desempenho da F1 a uma cozinha profissional, considerando a parceria uma combinação perfeita.

“A minha paixão pela F1 é bem conhecida, mas é a complexidade e o ritmo dos carros, bem como o talento das muitas pessoas que os constroem e controlam, que me atrai tanto”, afirmou Ramsay. “Em muitos aspetos, a F1 é como uma cozinha profissional de alto desempenho, pelo que esta é a parceria perfeita para nós e para o nosso grupo internacional de restaurantes em crescimento. Estamos entusiasmados com o que podemos oferecer aos convidados da F1 Garage e mal podemos esperar para chegar à linha de partida em Miami, em maio”.

O Diretor Executivo da F1, Stefano Domenicali, salientou a colaboração como uma forma de proporcionar aos fãs uma experiência inigualável, combinando a emoção das corridas com refeições de classe mundial.

“Estamos entusiasmados por iniciar uma colaboração tão empolgante com um chefe de renome mundial como Gordon Ramsay. A F1 Garage é uma experiência única no nosso desporto, oferecendo aos fãs um acesso sem paralelo ao mundo da Fórmula 1. A nossa visão é oferecer uma hospitalidade de F1 de primeira qualidade através de uma viagem única, não só na pista, mas também à mesa, com padrões de excelência que reflectem a paixão e a alma do nosso desporto. Mal podemos esperar para dar início a esta joint venture inteiramente dedicada aos nossos convidados, que os verá desfrutar de uma experiência inesquecível, a partir do GP de Miami.”

Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool