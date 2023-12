Giedo van der Garde deixa a competição | AutoSport

O agora ex-piloto neerlandês Giedo van der Garde decidiu abandonar a competição. O ex-piloto de F1 termina assim uma carreira bem sucedida com uma passagem fugaz pela F1, com um final surpreendente.

Van der Garde destacou-se nos karts onde conquistou títulos a nível nacional e internacional, chegam ao mundo dos monolugares, onde conseguiu um título na altura muito competitiva Formula Renault 3.5 Series e um terceiro lugar na GP2 Asia Series. Fez a sua época de estreia na Caterham F1 Team em 2013 onde mostrou alguns apontamentos interessantes e viu-se envolvido num processo judicial com a Sauber que depois de assinar contrato com o piloto neerlandês assinou com Marcus Ericsson e Felipe Nasr. A carreira do piloto sofreu um revés, mas regressou às pistas no endurance, onde conquistou o título no ELMS (2016).

O piloto vai agora focar-se na sua família e na sua nova função como comentador de F1.