Gerhard Berger: “Mentalidade italiana é difícil, Bottas não tem velocidade de Russell”

São interessantes os pontos de vistas de alguns observadores deste fenómenos que é a Fórmula 1. Em entrevista, o ex-piloto austríaco de Fórmula 1 falou sobre dois temas correntes da disciplina. No primeiro, ele que também passou pela Ferrari, explicou que não é fácil brilhar na Ferrari: “Tanto quanto me lembro, a Ferrari teve apenas dois pilotos que os colocaram na estrada do sucesso, Niki Lauda e Michael Schumacher. Kimi Raikkonen teve um pouco de sorte, e todos os outros falharam”, incluindo Fernando Alonso e Sebastian Vettel, mais recentemente.

Tal como Bernie Ecclestone, Berger pensa que o principal problema da Ferrari é caseiro. “Controlar essa equipa com a mentalidade italiana é uma coisa muito difícil”, disse.

Berger foi ainda questionado sobre a situação da Valtteri Bottas, na sequência da impressionante corrida de George Russell pela Mercedes no Bahrein. “O Bottas não tem a velocidade que Russell tem. Por outro lado, já se comprometeram para o futuro com o Bottas, pelo que teremos de ver se existe a oportunidade de alterar o contrato nos bastidores”.