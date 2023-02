Gerhard Berger acredita que Nyck de Vries “pode causar impacto na Red Bull” | AutoSport

Nyck de Vries vai estar ao lado de Yuki Tsunoda na AlphaTauri durante a próxima temporada de Fórmula 1, mas não terá sido a primeira escolha dos responsáveis da Red Bull para o lugar deixado vago na equipa italiana depois da saída de Pierre Gasly para a Alpine. Colton Herta era o preferido para o lugar, mas depois da FIA não ter aberto uma exceção à inscrição do piloto norte-americano sem os pontos necessários para a Superlicença, Helmut Marko virou-se para de Vries, que terminou o contrato com a Mercedes como piloto de reserva no final da temporada passada.

Com 27 anos de idade, o piloto neerlandês chega mais tarde do que é agora normal, mas o antigo piloto Gerhard Berger considera que ainda vai a tempo de poder ser um bom ativo dentro da Red Bull.

Em declarações ao Auto Motor und Sport, Berger afirmou que Nyck de Vries só chegou à F1 aos 27 anos de idade porque “foi queimado, mas era super talentoso, também muito bom tecnicamente”. O austríaco, que liderou os destinos do DTM até muito recentemente ter vendido os direitos comerciais do campeonato alemão à ADAC disse ter seguido com atenção a carreira de de Vries no karting, pensando mesmo que iria dar o salto para a Fórmula 1 muito rapidamente. Ainda que o faça já com tarde, pode “realmente causar impacto na da Red Bull e tornar-se num piloto de topo no futuro”, acredita Berger.