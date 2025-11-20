George Russell prevê forte desafio da Red Bull no GP de Las Vegas de F1

O vencedor do GP de Las Vegas 2024, George Russell alerta para evolução da Red Bull e prevê desafio intenso na corrida deste ano. Mercedes luta pelo segundo lugar no Mundial.

George Russell, vencedor do GP de Las Vegas de 2024, mostra cautela quanto às expectativas para a corrida deste ano. Embora tenha liderado o triunfo da Mercedes no ano passado, considera que a competição será mais forte, especialmente por parte da Red Bull.

Russell afirmou que “o carro do ano passado teve um desempenho excecional em condições mais frescas”, mas que “sucesso num ano não garante sucesso no seguinte”. Destacou que a Red Bull evoluiu no ajuste de baixa pressão aerodinâmica, vencendo importantes corridas como Monza e Baku, pelo que espera um desafio forte da equipa austríaca.

O piloto britânico considera que a Mercedes tem agora um carro mais versátil, competitivo em vários circuitos, embora possa não ser tão dominante em locais específicos. “A nossa ambição é terminar em segundo no campeonato de construtores, mas também queremos ganhar novamente esta temporada”, acrescentou Russell.

Sobre a McLaren, que foi considerada tradicionalmente uma rival, Russell foi direto: “Honestamente, não a vejo como rival forte para Las Vegas. Este circuito tem características semelhantes a Baku e Canadá onde a McLaren mostrou dificuldades. Acredita que a Red Bull tem mais hipóteses de vencer.”

FOTOS Phillippe Nanchino/MPSA