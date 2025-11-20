George Russell prevê forte desafio da Red Bull no GP de Las Vegas de F1
O vencedor do GP de Las Vegas 2024, George Russell alerta para evolução da Red Bull e prevê desafio intenso na corrida deste ano. Mercedes luta pelo segundo lugar no Mundial.
George Russell, vencedor do GP de Las Vegas de 2024, mostra cautela quanto às expectativas para a corrida deste ano. Embora tenha liderado o triunfo da Mercedes no ano passado, considera que a competição será mais forte, especialmente por parte da Red Bull.
Russell afirmou que “o carro do ano passado teve um desempenho excecional em condições mais frescas”, mas que “sucesso num ano não garante sucesso no seguinte”. Destacou que a Red Bull evoluiu no ajuste de baixa pressão aerodinâmica, vencendo importantes corridas como Monza e Baku, pelo que espera um desafio forte da equipa austríaca.
O piloto britânico considera que a Mercedes tem agora um carro mais versátil, competitivo em vários circuitos, embora possa não ser tão dominante em locais específicos. “A nossa ambição é terminar em segundo no campeonato de construtores, mas também queremos ganhar novamente esta temporada”, acrescentou Russell.
Sobre a McLaren, que foi considerada tradicionalmente uma rival, Russell foi direto: “Honestamente, não a vejo como rival forte para Las Vegas. Este circuito tem características semelhantes a Baku e Canadá onde a McLaren mostrou dificuldades. Acredita que a Red Bull tem mais hipóteses de vencer.”
FOTOS Phillippe Nanchino/MPSA
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI