George Russell lidera 1-2 da Mercedes no arranque do GP do Japão de Fórmula 1
Antonelli fica a 26 milésimos do britânico; Norris confirma bom início para a McLaren em Suzuka
George Russell abriu o fim de semana do Grande Prémio do Japão com o melhor tempo na primeira sessão de treinos livres, ao colocar a Mercedes no topo da tabela com 1m31,666s. O britânico superou o seu colega de equipa, Kimi Antonelli, por apenas 0,026 segundos, garantindo um arranque dominado pelas “setas de prata” em Suzuka.
O campeão em título, Lando Norris, colocou o McLaren no terceiro posto, a confirmar o regresso à competitividade da equipa após o duplo abandono na China.
Mercedes impõe ritmo em Suzuka
Num circuito técnico e exigente como Suzuka, Russell destacou-se cedo, respondendo à pressão inicial de Hamilton e Leclerc, que abriram a sessão com as primeiras voltas rápidas da Ferrari. À medida que as equipas recolhiam dados aerodinâmicos — muitas com “flow-vis” e sensores —, o britânico subiu ao topo durante a primeira metade da sessão, antes de Antonelli, inspirado pela vitória em Xangai, assumir momentaneamente o comando.
Contudo, Russell repôs a hierarquia nos minutos finais ao explorar ao máximo o pneu macio.
“Foi uma sessão positiva. A pista está numa condição fantástica e temos um bom ponto de partida para o resto do fim de semana”, afirmou Russell após sair do carro, sublinhando o equilíbrio do novo W17. Do outro lado da garagem, Antonelli mostrou-se confiante: “Temos ritmo para lutar na frente, mas precisamos de afinar alguns detalhes nas longas distâncias.”
McLaren e Ferrari perto, Red Bull discreta
A McLaren começou o fim de semana com sinais animadores: Norris e Piastri fecharam o top 4, batendo os Ferrari de Leclerc e Hamilton. Em contraste, a Red Bull teve uma manhã modesta, com Max Verstappen apenas em sétimo, atrás do Racing Bulls de Liam Lawson. “O carro estava difícil de colocar na temperatura certa”, admitiu o neerlandês pela rádio, após um início nervoso com travões frios.
A Williams viveu uma sessão atribulada. Alex Albon, que testava uma nova suspensão dianteira, escapou por pouco a um toque mais grave em Degner 2 depois de passar pela gravilha e ainda colidiu ligeiramente com o Cadillac de Sergio Pérez, situação que foi investigada pelos Comissários. Carlos Sainz terminou como o melhor Williams, em 17º.
Jovens em destaque e incidentes discretos
Com várias equipas a dar espaço aos pilotos de reserva, Jak Crawford assumiu o volante de Fernando Alonso na Aston Martin, enquanto Oliver Bearman rodou pela Haas, que apresentou uma decoração especial inspirada na cultura japonesa. Já o estreante Isack Hadjar, em Red Bull, sofreu um susto com a sobreviragem, terminando apenas em 13º.
No fecho da sessão, Russell manteve-se intocável no topo, garantindo à Mercedes uma demonstração de força no território da Honda. As atenções voltam-se agora para a segunda sessão de treinos (FP2), agendada para as 15h00 locais, onde as equipas procurarão validar o ritmo em configuração de corrida.
FOTO MPSA Agency
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
1 comentários
Deixe aqui o seu comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.
JoaoLima
27 Março, 2026 at 7:37
Bearman piloto de reserva da Haas e Hadjar estreante?