George Russell lidera 1-2 da Mercedes no arranque do GP do Japão de Fórmula 1

Antonelli fica a 26 milésimos do britânico; Norris confirma bom início para a McLaren em Suzuka

George Russell abriu o fim de semana do Grande Prémio do Japão com o melhor tempo na primeira sessão de treinos livres, ao colocar a Mercedes no topo da tabela com 1m31,666s. O britânico superou o seu colega de equipa, Kimi Antonelli, por apenas 0,026 segundos, garantindo um arranque dominado pelas “setas de prata” em Suzuka.

O campeão em título, Lando Norris, colocou o McLaren no terceiro posto, a confirmar o regresso à competitividade da equipa após o duplo abandono na China.

Mercedes impõe ritmo em Suzuka

Num circuito técnico e exigente como Suzuka, Russell destacou-se cedo, respondendo à pressão inicial de Hamilton e Leclerc, que abriram a sessão com as primeiras voltas rápidas da Ferrari. À medida que as equipas recolhiam dados aerodinâmicos — muitas com “flow-vis” e sensores —, o britânico subiu ao topo durante a primeira metade da sessão, antes de Antonelli, inspirado pela vitória em Xangai, assumir momentaneamente o comando.

Contudo, Russell repôs a hierarquia nos minutos finais ao explorar ao máximo o pneu macio.

“Foi uma sessão positiva. A pista está numa condição fantástica e temos um bom ponto de partida para o resto do fim de semana”, afirmou Russell após sair do carro, sublinhando o equilíbrio do novo W17. Do outro lado da garagem, Antonelli mostrou-se confiante: “Temos ritmo para lutar na frente, mas precisamos de afinar alguns detalhes nas longas distâncias.”

McLaren e Ferrari perto, Red Bull discreta

A McLaren começou o fim de semana com sinais animadores: Norris e Piastri fecharam o top 4, batendo os Ferrari de Leclerc e Hamilton. Em contraste, a Red Bull teve uma manhã modesta, com Max Verstappen apenas em sétimo, atrás do Racing Bulls de Liam Lawson. “O carro estava difícil de colocar na temperatura certa”, admitiu o neerlandês pela rádio, após um início nervoso com travões frios.

A Williams viveu uma sessão atribulada. Alex Albon, que testava uma nova suspensão dianteira, escapou por pouco a um toque mais grave em Degner 2 depois de passar pela gravilha e ainda colidiu ligeiramente com o Cadillac de Sergio Pérez, situação que foi investigada pelos Comissários. Carlos Sainz terminou como o melhor Williams, em 17º.

Jovens em destaque e incidentes discretos

Com várias equipas a dar espaço aos pilotos de reserva, Jak Crawford assumiu o volante de Fernando Alonso na Aston Martin, enquanto Oliver Bearman rodou pela Haas, que apresentou uma decoração especial inspirada na cultura japonesa. Já o estreante Isack Hadjar, em Red Bull, sofreu um susto com a sobreviragem, terminando apenas em 13º.

No fecho da sessão, Russell manteve-se intocável no topo, garantindo à Mercedes uma demonstração de força no território da Honda. As atenções voltam-se agora para a segunda sessão de treinos (FP2), agendada para as 15h00 locais, onde as equipas procurarão validar o ritmo em configuração de corrida.

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