George Russell e a nova F1: “as pessoas são rápidas a criticar, mas é cedo para tirar conclusões”

George Russell conquistou este domingo o Grande Prémio da Austrália, tornando-se o primeiro vencedor da nova era da Fórmula 1. O piloto britânico descreveu a prova como “incrível” e reconheceu que a vitória foi tudo menos fácil, após uma intensa batalha com Charles Leclerc nas voltas iniciais.

“Sinto-me incrível. Foi uma luta tremenda no início. Sabíamos que ia ser desafiante. Fiz um mau arranque, o carro tinha pouca energia, e as batalhas com o Charles foram duras. Estou muito contente por ter cruzado a meta em primeiro”, afirmou Russell, que agradeceu à Mercedes pelo trabalho desenvolvido nos últimos meses.

Batalha com Leclerc marcou a corrida

A primeira corrida da nova geração de monolugares produziu um espetáculo animado, com várias ultrapassagens e trocas de liderança entre os dois primeiros. Russell explicou que o comportamento do carro em certas fases tornou a defesa “muito complicada”. “Suspeitávamos que seria um efeito tipo ioiô: quando alguém passava para a frente, tornava-se quase impossível manter-se lá. Com o ‘Straight Mode’ perdemos muita carga na dianteira, e isso cria subviragem nas curvas. Temos de melhorar isso, porque foi um pouco instável”, observou o britânico.

Apesar das dificuldades, Russell considerou o resultado excelente: “Terminar com uma dobradinha é fantástico. A equipa merece totalmente este início.”

Uma vitória difícil, mas estratégica

O britânico explicou que a gestão da bateria foi um dos principais desafios do fim de semana, sendo necessário dividir a energia de forma estratégica. “Num circuito com quatro retas, tens de decidir como gastar a energia. Se usas tudo numa reta, o outro piloto pode recuperar na seguinte. Foi uma luta tática”, explicou, considerando que as novas regras mudaram a forma de atacar e defender.

A corrida, acrescentou, exigiu “mais estratégia e previsão” do que em temporadas anteriores.

Primeira liderança no Mundial e ambições para o título

Com este resultado, George Russell assumiu a liderança do Campeonato do Mundo de Pilotos, mas o britânico diz manter os pés bem assentes no chão: “Sabe bem, mas é apenas mais uma vitória. É a primeira de uma longa temporada. Queremos lutar por títulos, e para isso ainda há muito a melhorar, especialmente nos arranques e na gestão da energia”, afirmou.

Russell destacou ainda que o ambiente na Mercedes é de “foco total no desenvolvimento”, apontando que a equipa “precisa de continuar a subir o nível” se quiser manter-se competitiva até ao final do ano.

Críticas de Norris e resposta de Russell

Confrontado com as declarações de Lando Norris, que classificou o novo sistema de ultrapassagem como “corrida artificial”, Russell defendeu as alterações e pediu tempo para avaliar o regulamento: “É diferente, sem dúvida, mas temos de lhe dar uma oportunidade. Em Xangai, onde há uma reta longa, a dinâmica será diferente. As pessoas são rápidas a criticar, mas é cedo para tirar conclusões”, afirmou.

Questionado sobre as críticas de Norris quanto ao comportamento dos carros, o britânico respondeu com ironia: “Se ele estivesse a vencer, provavelmente não diria o mesmo. No ano passado, queixávamo-nos do porpoising e eles diziam que o carro deles não tinha, embora o víssemos a saltar na pista.

Cada um olha para si. Este ano temos o mesmo motor e fizemos um trabalho melhor. É assim que funciona este desporto.”

Olhar para Xangai e o que vem a seguir

Russell já pensa na próxima ronda, o Grande Prémio da China, que incluirá a primeira corrida Sprint da época. Confiante, o britânico afirma que a prioridade agora é a consistência: “Melbourne foi um fim de semana especial, mas o foco já está em Xangai. Queremos manter este nível de desempenho e aprender com tudo o que vivemos aqui”, concluiu.

FOTO by Quinn Rooney Getty Images/Mercedes