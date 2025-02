George Russell e a Mercedes AMG F1: preparação, ambição e um novo capítulo…

De piloto promessa a ‘líder’ da equipa: George Russell está pronto para um ano decisivo na Fórmula 1

O regresso da Fórmula 1 está no horizonte, estamos em fevereiro, mais lá para o fim do mês os motores já se farão ouvir no Bahrein, com os testes, mas para já os pilotos e as equipas apenas se preparam para toda a ação: mentes e corpos para mais uma temporada de muitas voltas e reviravoltas…

A Mercedes AMG F1 teve uma conversa com George Russell, em que este fala sobre o regresso a Brackley com a equipa, os seus objetivos para o ano que se avizinha: “A pausa é necessária para toda a gente na Fórmula 1, mas, com toda a honestidade, estava ansioso por voltar ao trabalho”, começou por dizer George Russell. “Ainda falta algum tempo para a primeira corrida, mas o primeiro dia aqui é um passo em direção a isso. O que é tão bom estar de volta é ver como toda a gente está motivada para ir correr e ver como está o carro.”

Como é lógico, os pilotos não têm estado apenas sentados no sofá desde Abu Dhabi, tendo perdido pouco tempo após a viragem do ano para voltar ao modo de atleta: “Comecei a minha preparação física com o Aleix [preparador] a 2 de janeiro”, acrescenta. “Já fizemos algumas semanas, a segunda semana foi absolutamente brutal.

“A segunda semana foi absolutamente brutal. A última coisa que se quer fazer é ir demasiado longe e lesionar-se.

De qualquer forma, mantive-me em movimento durante as férias, para evitar estar sentado todo o dia sem fazer nada. Para mim, o exercício é mais do que apenas um físico, é uma ótima forma de me fazer sentir bem e ajuda a minha saúde mental – é por isso que não quero parar. Os meus objetivos são praticamente os mesmos e a abordagem não mudou”, diz George Russell.

“A Fórmula 1 é tão única, por isso não se pode definir objetivos assim. Se eu disser que quero ganhar quatro corridas este ano porque no ano passado ganhei três, não vou ficar satisfeito se ganhar cinco, mas o carro é capaz de 10.

“Tenho tendência para manter os meus objetivos em metas mais pormenorizadas. No ano passado, a qualificação foi o meu ponto forte, mas o meu ritmo de corrida nem sempre foi o melhor. Sei que tenho a velocidade numa volta, mas não há razão para não ser capaz de a converter isso ao longo de uma corrida.

“Preciso de trabalhar em alguns elementos para conseguir isso, e haverá outros objetivos – que talvez não sejam claros para os adeptos em casa, mas que estão na minha mente.

“O melhor da F1 é que se entra num novo ano, com um novo carro e novas limitações – algo que pode ter sido um ponto forte no ano passado pode não ser este ano. Temos sempre de nos adaptar.”

“Estou a entrar num novo capítulo da minha carreira. Estou a terminar o meu início e a entrar na fase intermédia.”

À medida que George Russell embarca na sua quarta temporada com a Mercedes, haverá muitos recursos à sua volta para extrair o máximo dos próximos 11 meses. Quando as luzes se apagarem em Melbourne, em março, George Russell terá 27 anos. Velho? Definitivamente, não.

O talento de George e a suas promessas precoces significam que já está a entrar na sua sétima época na grelha de F1 e na quarta com a Mercedes: “Reconheço o meu papel como o piloto mais experiente”, diz George.

“Há muitos jovens pilotos fantásticos a entrar na grelha, e isso faz-nos perceber que já não somos os jovens.”

Mas isto não é o princípio do fim, mas sim o fim do princípio.

O três vezes vencedor de Grandes Prémios de F1 acrescenta: “Estou a entrar num novo capítulo da minha carreira. Estou a terminar o meu início e a entrar na fase intermédia.

“O Lewis tinha 29 anos quando entrou para a Mercedes e começou a ganhar todos aqueles campeonatos, e o Michael tinha 30 e poucos anos na Ferrari: “Hoje em dia, toda a gente começa cada vez mais jovem – a minha estreia foi aos 20 anos. Mas agora sinto-me pronto para desempenhar funções na equipa, mas a parte mais importante é pilotar o mais rapidamente possível e sinto-me numa boa posição para o fazer.

“Vou continuar a querer aprender, a estar aberto e a não tomar nada como garantido. Ou se tem a velocidade ou não se tem, mas não há dúvida de que estes rapazes que estão a chegar vão ser competitivos.”

Um novo companheiro de equipa ‘fantástico’

A corrida de abertura da época passada não teve nenhum estreante alinhar na grelha no Bahrein desde o final do ano anterior. Este ano, em Melbourne, seis pilotos iniciarão a sua primeira campanha completa na F1, e três deles farão a sua estreia em corridas.

Um deles estará do outro lado da garagem de George Russell, com o italiano Kimi Antonelli, de 18 anos, a passar do Programa Júnior da Mercedes para um lugar a tempo inteiro na F1.

Pode ser o terceiro piloto mais jovem da história da F1, mas o novo companheiro de equipa de Kimi está confiante de que ele estará pronto a correr em pouco tempo: “Ele é um piloto fantástico. Ainda não tem experiência, mas tenho a certeza de que vai ganhar velocidade muito rapidamente”, diz George.

“Ele já se integrou muito bem. Ambos corremos desde muito novos e sabemos o que tem de ser transmitido à equipa. Ele é jovem, mas a sua opinião será igualmente válida.”

Tendo eles próprios, passado pelo Programa Júnior, George e Kimi são dois exemplos dos benefícios de estimular os talentos do futuro.

Fonte: Mercedes AMG F1