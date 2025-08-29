Gabriel Bortoleto: “Na Fórmula 1 nada acontece de repente, é um processo”

Gabriel Bortoleto vê evolução da Sauber e aponta a consistência como chave…

Gabriel Bortoleto regressa das férias no Brasil com confiança reforçada após um período positivo com a Sauber, que soma seis corridas consecutivas nos pontos. O brasileiro, que se estreou a pontuar na Áustria, acredita que os progressos da equipa são fruto de um processo consistente: “Depois de Budapeste tive tempo com a família, descansei, fui ao Brasil, fiz karting e alguns treinos. Serviu para recarregar energias e preparar o resto da temporada”, disse.

O piloto sublinhou a evolução desde o arranque da época: “Melhorámos muito. Trouxemos atualizações que funcionaram bem. O meio da grelha é muito apertado, meio décimo pode deixar-nos fora da Q3. Em Budapeste foi super renhido. Depende muito da qualificação, mas temos estado fortes. É ótimo ver a Sauber a lutar por pontos de forma consistente.”

Sobre o impacto da estreia a pontuar na Áustria, explicou: “Não foi de repente. Em F1 isso não acontece. É um processo: aprendemos, evoluímos, e as atualizações colocaram-nos em posição de lutar. A Áustria foi especial, uma pista de que gosto e onde o carro estava forte. Foi um momento importante, deu confiança à equipa e a mim, e depois conseguimos pontos também nas corridas seguintes.”

Em relação a Zandvoort, onde não corre desde a Fórmula Regional, mostrou entusiasmo: “Não sei o que esperar, pode ser um fim de semana louco com o tempo. É um circuito que gosto muito, corri aqui uma ou duas vezes, mas o ambiente é incrível. Em F1, com o Max aqui, vai ser ainda mais especial.”

Questionado sobre os maiores desafios, admitiu curiosidade em relação às curvas com inclinação: “Pergunto sempre coisas ao Max, como de costume. Não só aqui. Mas estou curioso com o banking, pois ainda não tive essa experiência na F1. Quero sentir a Curva 3 e sobretudo a última curva, que deve ser feita a fundo. Fiz várias voltas no simulador, tanto na fábrica como em casa. Estou preparado e ansioso pelo fim de semana.”